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Российская виза для туристов из Китая подорожала более чем до $200

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Отмена властями Китая ограничений на выезд из страны пока не привела к заметному росту турпотока из этой страны в Россию, представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Китае Александр Фалько пояснил "Интерфаксу", что это связано с отсутствием возможности въезда в РФ без виз, которые теперь подорожали втрое и стоят более $200.

"В Китае постепенно возобновляется выездной туризм, хотя пока его нельзя назвать массовым. Больше всего граждан КНР сейчас едет в Таиланд. Первую группу торжественно встречал министр туризма этой страны", - рассказал Фалько.

Китайские туристы, по его словам, готовы ехать и в Россию.

"Местные турфирмы говорят, что с 8 февраля, когда официально возобновился групповой туризм, было много звонков от желающих, но так как поездки по безвизовым спискам не возобновляются, туристы начали переориентироваться на другие страны. Некоторые готовы оформлять визы, но они после пандемии подорожали втрое - до 1450 юаней (более $200). Кроме того, для получения визы нужен оригинал приглашения от принимающей стороны, который высылается по почте, что занимает время", - пояснил Фалько.

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В 2000 году РФ и КНР заключили соглашение о безвизовых поездках туристических групп. Въезд осуществлялся по спискам, которые заверяли туроператоры. В январе 2021 года действие документа было приостановлено из-за пандемии и пока не возобновлено. Фалько сообщил, что переговоры между Россией и Китаем о возобновлении безвизовых поездок продолжаются.

"Как считают в министерстве культуры и туризма Китая, задержка связана с тем, что российская сторона пока не определилась, возобновлять безвизовый обмен в прежнем формате или модернизировать его", - сказал он.

По словам эксперта, основная проблема - в специализированной информационной системе, введенной еще Ростуризмом, которая аккумулировала сведения о туристах. Ситуацию осложняет упразднение в октябре 2022 года Ростуризма, который прежде отвечал за безвизовые обмены и утверждение списков туроператоров, имеющих право отправлять туристические группы.

Как сообщалось, первая группа китайских туристов приедет в Москву 23 февраля. Ее приезд переносился два раза в ожидании перезапуска безвизовых туристических обменов, но в итоге туристам сделали визы.

До пандемии коронавируса больше всего иностранных туристов приезжало в Россию из Китая. В 2019 году в рамках соглашения о безвизовых групповых турпоездках в страну въехало 1,2 млн китайских граждан, что составило более 60% всего потока.

РСТ Китай
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