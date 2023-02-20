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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева, обвиняемых в мошенничестве.

"Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в прокуратуре.

Ранее МВД сообщало об окончании расследования дела в отношении Раковой, Зуева, а также бывших сотрудников "Фонда новых форм развития образования" Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц.

Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Все они признали вину, активно сотрудничали со следствием, "выразили готовность погасить причиненный ущерб".

Как сообщалось, Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами "Фонда развития новых форм образования", который она ранее возглавляла.

По делу были задержаны, в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев и экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау. Оба, как и Ракова, дали признательные показания. Уголовное дело в отношении Мау было закрыто в октябре 2022 года.

Марина Ракова Москва Сергей Зуев
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