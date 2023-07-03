Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В РАНХиГС заявили, что следственные действия против проректора ведутся по эпизоду 2018 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В отношении проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Максима Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, вуз проходит по делу как потерпевшая сторона и оказывает помощь следствию, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"В отношении проректора М.Н.Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в Академию сотрудников Минобра. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам", - прокомментировали ситуацию в вузе.

Ранее в пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что Назарову предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела, по которому проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Проректору избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Как пояснили агентству в правоохранительных органах, Назаров трудоустраивал преподавателей по фиктивным документам.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяются три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

МоскваРектору "Шанинки" предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудниковЧитать подробнее

Зуеву также было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда. Кроме этого ему вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

В июле прошлого года Максим Назаров был назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза вместо проходившего по подозрению в мошенничестве Владимира Мау. В октябре уголовное дело в отношении Мау было прекращено. В ноябре СМИ сообщили, что он выехал в Израиль.

В январе текущего года Мау был освобожден от должности ректора по состоянию здоровья. И.о. ректора РАНХиГС избран директор АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров.

РАНХиГС Максим Назаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 3 июля

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Нормативный словарь русского языка будут переиздавать не реже раза в пять лет

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Росавиация ждет возвращения авиавперевозок в стране на досанкционный уровень в 2023 году

Минобрнауки предложило порядок перевода платных студентов-участников СВО на бюджет

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на COVID-19

Отели Крыма не будут штрафовать задержавшихся из-за пробки на Крымском мосту туристов

Отели Крыма не будут штрафовать задержавшихся из-за пробки на Крымском мосту туристов

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

ЦИК РФ сможет отложить выборы в новых регионах в случае непредвиденных обстоятельств

ЦИК РФ сможет отложить выборы в новых регионах в случае непредвиденных обстоятельств
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });