В РАНХиГС заявили, что следственные действия против проректора ведутся по эпизоду 2018 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В отношении проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Максима Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, вуз проходит по делу как потерпевшая сторона и оказывает помощь следствию, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"В отношении проректора М.Н.Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в Академию сотрудников Минобра. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам", - прокомментировали ситуацию в вузе.

Ранее в пресс-службе суда "Интерфаксу" сообщили, что Назарову предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках уголовного дела, по которому проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Проректору избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Как пояснили агентству в правоохранительных органах, Назаров трудоустраивал преподавателей по фиктивным документам.

Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяются три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

Зуеву также было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда. Кроме этого ему вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

В июле прошлого года Максим Назаров был назначен временно исполняющим обязанности ректора вуза вместо проходившего по подозрению в мошенничестве Владимира Мау. В октябре уголовное дело в отношении Мау было прекращено. В ноябре СМИ сообщили, что он выехал в Израиль.

В январе текущего года Мау был освобожден от должности ректора по состоянию здоровья. И.о. ректора РАНХиГС избран директор АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров.