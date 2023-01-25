Завершено следствие по делу экс-замминистра Раковой и ректора "Шанинки" Зуева

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следователи столичного главка МВД завершили предварительное расследование по делу о мошенничестве в отношении бывшей замминистра образования Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других лиц.

"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева, а также бывших сотрудников "Фонда новых форм развития образования" Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц", - сообщает МВД РФ в среду.

Дело направлено в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения, заявили в ведомстве.

В МВД напомнили, что фигуранты дела обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

"В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов в инкриминируемых им преступных деяниях. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб", - заявили в МВД, добавив, что ход расследования находился на контроле у руководства Следственного департамента министерства.

Как сообщалось, Ракова была задержана и арестована в октябре 2021 года. Ей вменяется три эпизода многомиллионного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

По делу были задержаны, в частности, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев и экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау. Оба, как и Ракова, дали признательные показания. В отношении Мау впоследствии дело было прекращено в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению.

В ноябре прошлого года Мосгорсуд освободил из-под стражи Ракову, отпустил из-под домашнего ареста Зуева, а также смягчил меру пресечения другим участникам уголовного дела, заменив им всем ее запретом определенных действий.