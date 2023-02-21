Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

"Роскосмос" опубликовал фото предполагаемого места разгерметизации в "Прогрессе МС-21"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" во вторник показал фотографию предполагаемого места утечки из внешней системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", сделанные с борта Международной космической станции (МКС).

На снимке, опубликованном госкорпорацией в телеграм-канале, указано повреждение на приборно-агрегатном отсеке корабля "Прогресс МС-21". Отмечается, что диаметр отверстия составляет порядка 12 мм.

Ранее во вторник в "Роскосмосе" заявили, что разгерметизация системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21" на МКС, как и ранее у "Союза МС-22", вызвана внешним воздействием.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" была похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

Затопление "Прогресса МС-21" намечалось на 18 февраля, однако после анализа результатов съемки, сделанной космонавтами с борта МКС после отстыковки корабля от станции, специалисты госкорпорации не обнаружили визуальных повреждений на грузовике. В связи с этим "Роскосмос" отложил затопление "Прогресса" для дальнейшего выяснения причины его разгерметизации.

Впоследствии главная оперативная группа управления РКК "Энергия" приняла решение о сведении "Прогресса МС-21" с орбиты 19 февраля.

Роскосмос Прогресс МС-21
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

"Роскосмос" назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

Что случилось этой ночью: вторник, 21 февраля

Судья и замглавы управления казначейства КЧР госпитализированы после нападения

Что произошло за день: понедельник, 20 февраля

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России литовскую "Лигу свободных наций"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Парасковиевка в ДНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });