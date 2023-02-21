"Роскосмос" опубликовал фото предполагаемого места разгерметизации в "Прогрессе МС-21"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" во вторник показал фотографию предполагаемого места утечки из внешней системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", сделанные с борта Международной космической станции (МКС).

На снимке, опубликованном госкорпорацией в телеграм-канале, указано повреждение на приборно-агрегатном отсеке корабля "Прогресс МС-21". Отмечается, что диаметр отверстия составляет порядка 12 мм.

Ранее во вторник в "Роскосмосе" заявили, что разгерметизация системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21" на МКС, как и ранее у "Союза МС-22", вызвана внешним воздействием.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" была похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

Затопление "Прогресса МС-21" намечалось на 18 февраля, однако после анализа результатов съемки, сделанной космонавтами с борта МКС после отстыковки корабля от станции, специалисты госкорпорации не обнаружили визуальных повреждений на грузовике. В связи с этим "Роскосмос" отложил затопление "Прогресса" для дальнейшего выяснения причины его разгерметизации.

Впоследствии главная оперативная группа управления РКК "Энергия" приняла решение о сведении "Прогресса МС-21" с орбиты 19 февраля.