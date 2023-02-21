"Роскосмос" назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

РКК "Энергия" исключает версию брака при производстве космических кораблей "Союз" и "Прогресс"

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-21" с космодрома Байконур Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, разгерметизация системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21" на Международной космической станции (МКС), как и ранее у "Союза МС-22", вызвана внешним воздействием, заявили в "Роскосмосе" во вторник.

"По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит госкорпорацию "Роскосмос"), "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

"На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС", - сообщили в "Роскосмосе".

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" исключила версию брака в системе терморегулирования космических кораблей, проанализировав историю замечаний к системе за последние 15 лет.

"Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, выявлено не было", - говорится в докладе предприятия, выдержки из которого приводит пресс-служба "Роскосмоса".

"Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации", - следует из доклада РКК "Энергия".

Чтобы защитить космические корабли от метеороидов и космического мусора, "Роскосмос" проведет наземные эксперименты по имитации повреждений "Прогресса МС-21".

"Это поможет окончательно проверить все версии и выработать меры по парированию подобного рода угроз при разработке и производстве космических кораблей и аппаратов", - отметили в госкорпорации.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" была похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

13 февраля глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" могли стать метеорит или космический мусор.

14 февраля специалисты NASA провели осмотр предполагаемого места повреждения корабля "Прогресс МС-21" с помощью камер руки-манипулятора и передали данные российским специалистам для дальнейшего анализа.

Затопление "Прогресса МС-21" намечалось на 18 февраля, однако, после анализа результатов съемки, сделанной космонавтами с борта МКС после отстыковки корабля от станции, специалисты госкорпорации не обнаружили визуальных повреждений на грузовике. В связи с этим "Роскосмос" отложил затопление "Прогресса" для дальнейшего выяснения причины его разгерметизации.

Впоследствии главная оперативная группа управления РКК "Энергия" приняла решение о сведении "Прогресса МС-21" с орбиты 19 февраля.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме в конце марта.