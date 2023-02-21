Экипаж поврежденного "Союза МС-22" вернется на Землю в сентябре на другом корабле

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" сможет вернуться на Землю на корабле "Союз МС-23" в сентябре этого года, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Изначально Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио должны были приземляться на "Союзе МС-22" 28 марта 2023 года. Теперь же это планируется сделать на "Союзе МС-23" в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.

В госкорпорации сообщали, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС состоится 24 февраля в 03:24 по московскому времени.

18 февраля в "Роскосмосе" отметили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23".

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22".

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме.