Госкомиссия подтвердила старт корабля "Союз МС-23" к МКС 24 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к Международной космической станции (МКС) состоится 24 февраля, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" планируется 24 февраля в 03:24:27 по московскому времени", - сказали в госкорпорации.

Отмечается, что государственная комиссия в понедельник разрешила вывоз и установку ракеты на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур 21 февраля.

"На "Союзе МС-23" на МКС предстоит доставить 429 кг грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции. Среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит", - сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, беспилотный корабль также привезет сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания.

18 февраля совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС в беспилотном режиме 24 февраля.

Также в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23".

13 февраля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что запуск корабля "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС в беспилотном режиме отложен до первой декады марта этого года в связи с проверкой системы терморегулирования.

Планируется, что "Союз МС-23" должен заменить на МКС корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором.

На этом корабле осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что на пристыкованном к МКС грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, возникшую в декабре с кораблем "Союз МС-22". "Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал исполнительный директор госкорпорации.