Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Поврежденный "Союз МС-22" вернет на Землю неисправный аккумулятор российского скафандра

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Неисправный аккумулятор одного из скафандров "Орлан-МКС", падение напряжения в котором привело к отмене выхода в открытый космос по российской программе, вернут на Землю на поврежденном корабле "Союз МС-22", сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев.

На "Союзе МС-22" "будет блок оборудования сугубо технического, которое нас интересует для анализа на Земле", сказал Соловьев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник. "Что касается неких приборов, отказ которых совершенно нам непонятен, вот это мы собираемся вернуть", - добавил он.

По словам руководителя полета, на Землю собираются вернуть аккумулятор одного из скафандров, нештатная работа которого привела к отмене выхода в открытый космос.

Ранее в понедельник Соловьев сообщил, что возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта. По его словам, на корабле доставят на Землю 200-250 кг грузов.

17 августа 2022 года в ходе работ в открытом космосе у космонавта Олега Артемьева упал заряд аккумулятора скафандра, наземными специалистами было принято решение вернуть космонавта на борт МКС для подзарядки батареи.

Впоследствии Центр управления полетами принял решение досрочно завершить работы в открытом космосе. Космонавту Денису Матвееву, также работавшему снаружи станции, вслед за Артемьевым тоже было поручено вернуться в шлюзовой отсек МКС.

МКС Союз МС-22 Владимир Соловьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России литовскую "Лигу свободных наций"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Парасковиевка в ДНР

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

Поврежденный "Союз МС-22" вернут на Землю в конце марта

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

ИТ-сектор под давлением новых вызовов

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });