Поврежденный "Союз МС-22" вернет на Землю неисправный аккумулятор российского скафандра

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Неисправный аккумулятор одного из скафандров "Орлан-МКС", падение напряжения в котором привело к отмене выхода в открытый космос по российской программе, вернут на Землю на поврежденном корабле "Союз МС-22", сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев.

На "Союзе МС-22" "будет блок оборудования сугубо технического, которое нас интересует для анализа на Земле", сказал Соловьев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник. "Что касается неких приборов, отказ которых совершенно нам непонятен, вот это мы собираемся вернуть", - добавил он.

По словам руководителя полета, на Землю собираются вернуть аккумулятор одного из скафандров, нештатная работа которого привела к отмене выхода в открытый космос.

Ранее в понедельник Соловьев сообщил, что возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта. По его словам, на корабле доставят на Землю 200-250 кг грузов.

17 августа 2022 года в ходе работ в открытом космосе у космонавта Олега Артемьева упал заряд аккумулятора скафандра, наземными специалистами было принято решение вернуть космонавта на борт МКС для подзарядки батареи.

Впоследствии Центр управления полетами принял решение досрочно завершить работы в открытом космосе. Космонавту Денису Матвееву, также работавшему снаружи станции, вслед за Артемьевым тоже было поручено вернуться в шлюзовой отсек МКС.