Президент призвал к пересмотру ряда норм УК РФ по экономическим составам

Президент также призвал правительство принять меры по деофшоризации экономики

Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по так называемым экономическим составам и двигаться к их декриминализации.

"Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов", - сказал глава государства в послании Федеральному Собранию во вторник.

"Необходимо двигаться к декриминализации (экономических составов - ИФ)", - добавил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что, "конечно, государство должно контролировать все, что происходит в этой сфере". "Но нельзя допускать здесь вседозволенности, перегибать палку тоже здесь не к чему", - сказал Путин.

Президент рассчитывает, что "правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу".

"Одновременно прошу правительство в тесном контакте с парламентом предложить дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики", - сказал президент.

По его словам, "бизнес, прежде всего в ключевых отраслях экономики, действует в российской юрисдикции".