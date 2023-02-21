Дума может вскоре рассмотреть инициативу о смягчении наказания за налоговые преступления

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что правительство подготовило законопроект о либерализации уголовных наказаний за налоговые преступления, и в ближайшее время он может быть внесен в нижнюю палату парламента.

"Правительство подготовило (инициативы) по поводу либерализации уголовных наказаний за налоговые преступления. Переговоры такие велись, и я надеюсь, что в ближайшее время будем рассматривать (в Госдуме - ИФ)", - сказал Крашенинников "Интерфаксу" во вторник после послания президента РФ Федеральному Собранию.

Так он ответил на вопрос, готовятся ли уже законопроекты в связи с предложением главы государства пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по экономическим составам преступлений и двигаться к их декриминализации.

Крашенинников затруднился назвать конкретные статьи, которые могут подпасть под либерализацию в рамках правительственной инициативы. Однако он сказал, что "это коснется тех, кто выполнил свои обязательства перед государством". "Если налоги заплатил - зачем преследовать?" - пояснил депутат.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по так называемым экономическим составам и двигаться к их декриминализации. "Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов", - сказал глава государства.

"Необходимо двигаться к декриминализации (экономических составов - ИФ)", - добавил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что, "конечно, государство должно контролировать все, что происходит в этой сфере". "Но нельзя допускать здесь вседозволенности, перегибать палку тоже здесь не к чему", - сказал Путин.

Президент рассчитывает, что "правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу".