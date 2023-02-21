Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Дума может вскоре рассмотреть инициативу о смягчении наказания за налоговые преступления

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что правительство подготовило законопроект о либерализации уголовных наказаний за налоговые преступления, и в ближайшее время он может быть внесен в нижнюю палату парламента.

"Правительство подготовило (инициативы) по поводу либерализации уголовных наказаний за налоговые преступления. Переговоры такие велись, и я надеюсь, что в ближайшее время будем рассматривать (в Госдуме - ИФ)", - сказал Крашенинников "Интерфаксу" во вторник после послания президента РФ Федеральному Собранию.

В России"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступленияЧитать подробнее

Так он ответил на вопрос, готовятся ли уже законопроекты в связи с предложением главы государства пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по экономическим составам преступлений и двигаться к их декриминализации.

Крашенинников затруднился назвать конкретные статьи, которые могут подпасть под либерализацию в рамках правительственной инициативы. Однако он сказал, что "это коснется тех, кто выполнил свои обязательства перед государством". "Если налоги заплатил - зачем преследовать?" - пояснил депутат.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости пересмотреть ряд норм уголовного законодательства по так называемым экономическим составам и двигаться к их декриминализации. "Считаю правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов", - сказал глава государства.

"Необходимо двигаться к декриминализации (экономических составов - ИФ)", - добавил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что, "конечно, государство должно контролировать все, что происходит в этой сфере". "Но нельзя допускать здесь вседозволенности, перегибать палку тоже здесь не к чему", - сказал Путин.

Президент рассчитывает, что "правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу".

Госдума Павел Крашенинников Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Послание президента - 2023

Путин предложил налоговые льготы покупателям российского высокотехнологичного оборудования

МЧС РФ сообщило о гибели одного из членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Сухогруз с мраморной крошкой, переломившийся из-за шторма у берегов Кубани, затонул

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился из-за шторма на Кубани

Посла США вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг Украины

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу
Послание президента - 2023

Президент РФ назвал абсурдом требование НАТО вернуться с инспекциями на ядерные объекты РФ

Послание президента Федеральному собранию. Текст

Послание президента Федеральному собранию. Текст
Послание президента - 2023

Путин предложил в два раза увеличить социальный налоговый вычет на образование детей

Послание президента - 2023

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });