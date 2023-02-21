Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

"Транснефть" получила заявки ФРГ и Польши на поставки нефти из Казахстана во II квартале

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" получила заявки от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" во втором квартале.

"Заявки от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти во втором квартале, насколько я знаю, есть, но как будет складываться обстановка, пока не знаю", - сказал журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.Казахстан договорился о поставка нефти в Германию по "Дружбе" и планировал до конца января отправить первую партию в 20 тысяч тонн. Сообщалось, что российская сторона одобрила эту заявку по транспортировке нефти. В первом квартале "КазТрансОйл" планировал осуществить транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в ФРГ.

21 февраля представитель "КазТрансОйла" Шынгыс Ильясов сказал, что самые первые 20 тысяч тонн нефти пока так и не отправлены в Германию. Комментируя задержку, Токарев сказал, что "Транснефть" ждет больше информации о планируемых поставках казахстанской нефти.

"Вопрос пока еще неконкретный, поэтому комментировать не хотелось бы, - отметил он. - Как только будет побольше ясности, станет понятно".

Ранее глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев пояснял, что казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.

Транснефть Николай Токарев Германия Польша Казахстан КазТрансОйл КазМунайГаз Шведт Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился из-за шторма на Кубани

Посла США вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг Украины

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу
Послание президента - 2023

Президент РФ назвал абсурдом требование НАТО вернуться с инспекциями на ядерные объекты РФ

Послание президента Федеральному собранию. Текст

Послание президента Федеральному собранию. Текст
Послание президента - 2023

Путин предложил в два раза увеличить социальный налоговый вычет на образование детей

Послание президента - 2023

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3
Послание президента - 2023

Президент РФ заявил о выходе экономики страны на новый цикл роста с иной структурой

Послание президента - 2023

Президент призвал к пересмотру ряда норм УК РФ по экономическим составам

Президент призвал к пересмотру ряда норм УК РФ по экономическим составам
Послание президента - 2023

Путин назвал фальшивкой образ Запада как тихой гавани для капитала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });