"Транснефть" получила заявки ФРГ и Польши на поставки нефти из Казахстана во II квартале

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" получила заявки от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" во втором квартале.

"Заявки от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти во втором квартале, насколько я знаю, есть, но как будет складываться обстановка, пока не знаю", - сказал журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.Казахстан договорился о поставка нефти в Германию по "Дружбе" и планировал до конца января отправить первую партию в 20 тысяч тонн. Сообщалось, что российская сторона одобрила эту заявку по транспортировке нефти. В первом квартале "КазТрансОйл" планировал осуществить транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в ФРГ.

21 февраля представитель "КазТрансОйла" Шынгыс Ильясов сказал, что самые первые 20 тысяч тонн нефти пока так и не отправлены в Германию. Комментируя задержку, Токарев сказал, что "Транснефть" ждет больше информации о планируемых поставках казахстанской нефти.

"Вопрос пока еще неконкретный, поэтому комментировать не хотелось бы, - отметил он. - Как только будет побольше ясности, станет понятно".

Ранее глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев пояснял, что казахстанская нефть будет отправляться на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который находился в собственности "Роснефти", но в сентябре был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. На долю Rosneft Deutschland (структура "Роснефти") приходилось около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, она была одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке. Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Завод с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти.