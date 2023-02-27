Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу, сообщил глава PKN Orlen Даниэль Обайтек на своей странице в твиттере.

"Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы", - написал он.

Ранее сообщалось, что PKN Orlen после истечения контракта с "Роснефтью" (3,6 млн тонн нефти в год) сократила долю перерабатываемого на своих заводах сырья из РФ до 10%.

Отмечалось, что в рамках стратегии диверсификации Orlen формирует свой импортный портфель на основе поставок нефти из Северного моря, Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов. Ключевым партнером компании сейчас является Saudi Aramco, с которой Orlen в ноябре подписала соглашение о поставках нефти "в количестве, достаточном для покрытия общей потребности всех НПЗ группы" (ранее сообщалось об объемах от 200 тыс. до 337 тыс. б/с - ИФ).

На данный момент Orlen имеет только один действующий контракт на поставки российской нефти - с "Татнефтью".

Кроме того, на прошлой неделе президент "Транснефти" Николай Токарев говорил о том, что компания получила заявку от Польши на прокачку казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" во втором квартале.