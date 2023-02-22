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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Правительство предложило сократить максимальные наказания за ряд налоговых преступлений

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сокращении сроков для привлечения к ответственности за ряд налоговых преступлений и отмене уголовного преследования при условии возмещения недоимки, пеней и штрафов.

Проект (№301951-8) размещен в базе документов Госдумы.

Внести такие изменения в законодательство в апреле 2022 года поручил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами организации "Деловая Россия". Соответствующие коррективы в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ (УК и УПК) готовил Минюст.

Предложенные поправки предусматривают, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Сейчас эта опция доступна фигурантам налоговых дел, впервые привлекаемым к уголовной ответственности.

Законопроект также предусматривает снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере (более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет). Изменения предлагается внести в статьи 199 и 199.1 УК РФ. Также предлагается снизить с семи до пяти лет максимальное наказание за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, пеней, штрафов (статья 199.2 УК РФ).

Благодаря этому такие деяния становятся преступлениями средней тяжести, а не тяжкими, как сейчас, и срок давности привлечения к ответственности сокращается с десяти до шести лет.

Госдума
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