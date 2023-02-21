"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности накануне, 20 февраля, одобрило поправки в УК РФ, касающиеся смягчения уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в кабмине.

По информации издания, разработанный в правительстве законопроект обязывает следователя отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное дело, если бизнесмен полностью оплатил налоговые недоимки и пени.

Кроме того, предлагается снизить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с десяти до шести лет.

Как ожидается, правительство должно утвердить данный законопроект на ближайшем заседании в среду, после чего он будет внесен в Госдуму, пишет "Ъ".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан во исполнение изданного в апреле 2022 года поручения президента РФ Владимира Путина "в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях".

По данным "Коммерсанта", разработка законопроекта затянулась из-за разногласий между Минюстом РФ, который выступал главным исполнителем, и Минфином и Следственным комитетом России (СКР). Последние два ведомства выражали опасения, что из-за сокращения сроков давности по налоговым преступлениям будет невозможно привлечь неплательщика к уголовной ответственности, если сумма причиненного ущерба является значительной.

В качестве альтернативы СКР и Минфин предлагали "просто повысить минимальный размер ущерба, за который сейчас предусмотрена максимальная санкция, с 45 млн до 100 млн руб.", пишет газета. Однако этот вариант отвергли, так как сочли, что он противоречит решению поставленной президентом задачи по снижению административного давления на бизнес.