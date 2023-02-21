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"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления

"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности накануне, 20 февраля, одобрило поправки в УК РФ, касающиеся смягчения уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в кабмине.

По информации издания, разработанный в правительстве законопроект обязывает следователя отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное дело, если бизнесмен полностью оплатил налоговые недоимки и пени.

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Кроме того, предлагается снизить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с десяти до шести лет.

Как ожидается, правительство должно утвердить данный законопроект на ближайшем заседании в среду, после чего он будет внесен в Госдуму, пишет "Ъ".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан во исполнение изданного в апреле 2022 года поручения президента РФ Владимира Путина "в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях".

По данным "Коммерсанта", разработка законопроекта затянулась из-за разногласий между Минюстом РФ, который выступал главным исполнителем, и Минфином и Следственным комитетом России (СКР). Последние два ведомства выражали опасения, что из-за сокращения сроков давности по налоговым преступлениям будет невозможно привлечь неплательщика к уголовной ответственности, если сумма причиненного ущерба является значительной.

В качестве альтернативы СКР и Минфин предлагали "просто повысить минимальный размер ущерба, за который сейчас предусмотрена максимальная санкция, с 45 млн до 100 млн руб.", пишет газета. Однако этот вариант отвергли, так как сочли, что он противоречит решению поставленной президентом задачи по снижению административного давления на бизнес.

Минюст РФ Минфин РФ СКР
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