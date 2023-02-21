Уголовное дело возбуждено после крушения сухогруза на Кубани

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения судна Seamark в акватории Черного моря вблизи кубанского села Кабардинка, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело заведено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 21 февраля в акватории Черного моря вблизи села Кабардинка города-курорта Геленджик вследствие неблагоприятных погодных условий потерпело крушение и затонуло судно Seamark. В ходе спасательной операции все 11 членов экипажа были обнаружены, второй помощник капитана, погиб.

После оказания медицинской помощи потерпевшим будет проводиться допрос команды судна, назначены судебные экспертизы.

Сухогруз под флагом Коморских островов перевозил 3 тыс. тонн мраморной крошки, он переломился и затонул из-за шторма.