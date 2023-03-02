Загрязнение моря на месте крушения сухогруза на Кубани превысило норму в 260 раз

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Росприроднадзора выявили загрязнение нефтепродуктами акватории Черного моря в районе села Кабардинка Краснодарского края, где затонул сухогруз. Об этом сообщил руководитель ведомства Светлана Радионова в своем телеграм-канале в четверг.

"В Черном море 21 февраля затонул сухогруз Seamark с 3,12 тыс. тонн карбоната кальция, а также 7,5 тонны дизельного топлива на борту. Кораблекрушение привело к утечке загрязняющих веществ (...) Во время обследований специалисты ЧерАзтехмордирекции в период с 21 по 23 февраля произвели отборы воды, которые показали экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ – до 260 раз", - говорится в сообщении.

По информации службы капитана Новороссийского порта, близ которого произошел инцидент, на поверхности воды появилась характерная радужная пленка площадью около 300 кв. м. Силами Морспасслужбы пятно было обработано биосорбентом, отмечается в информации.

28 февраля в ходе контрольного осмотра были также обнаружены следы нефтепродуктов на поверхности воды. Пятно шириной от 50 до 100 метров растянулось в сторону берега к селу Кабардинка на 1,5-2 км.

"Привлеченные водолазы изучили обломки судна и зафиксировали выход нефтепродуктов из выхлопных труб. При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает", - уточнила Радионова.

Ведомство направило судовладельцу требование устранить загрязнение и предотвратить дальнейшее растекание загрязняющих веществ. Материалы обследований также переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщила глава Росприроднадзора.

Сухогруз под флагом Коморских островов, на борту которого находилось около 3 тыс. тонн мраморной крошки, переломился и затонул из-за шторма 21 февраля. В ходе спасательной операции все 11 членов экипажа, граждане РФ, были обнаружены, один из них – второй помощник капитана – погиб, остальных направили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что специалисты Росморречфлота обрабатывают нефтяную пленку на месте крушения сухогруза в Черном море сорбентом.