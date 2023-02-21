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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

МИД РФ заявил об обратимости решения о приостановке действия ДСНВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Решение Москвы о приостановке ее участия в ДСНВ обратимо, заявили во вторник в МИД РФ.

"Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте.

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"Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены", - подчеркнули в МИД РФ.

В документе также содержится призыв к США "воздержаться от шагов, которые могли бы помешать возобновлению действия ДСНВ в случае вызревания необходимых для этого условий".

"Убеждены, что потенциал Договора с точки зрения его вклада в укрепление международной безопасности и стратегической стабильности далеко не исчерпан. Тем не менее раскрыться в полной мере он сможет только в случае восстановления возможностей для симметричного, равноправного и досконального выполнения ДСНВ обеими сторонами", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Имеем в виду внимательнейшим образом отслеживать дальнейшие действия США и их союзников – как в области СНВ, так и в целом на треке международной безопасности и стратегической стабильности, а также анализировать их на предмет нанесения ущерба российским интересам и необходимости принятия нами дополнительных контрмер", - заявили в МИД РФ.

МИД РФ США ДСНВ
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