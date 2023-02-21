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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Байден заверил, что Запад не планировал нападать на Россию

Байден заверил, что Запад не планировал нападать на Россию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - США и другие страны Запада не стремятся взять под контроль РФ и не планировали атаку против нее, заявил американский президент Джо Байден на выступлении в Варшаве.

Байден выступил в центре польской столицы во вторник, 22 февраля. Сегодня завершается его визит в Польшу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на планы перевести локальный конфликт на Украине в глобальное противостояние, победить Россию на поле боя невозможно.

"Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит, покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так все это и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

Вместе с тем Байден подтвердил незыблемость пятой статьи Устава НАТО, которая подразумевает, что нападение на какую-либо одну страну блока означает нападение на весь блок.

"И пусть никто не сомневается, пятая статья Устава НАТО остается незыблемой. И пусть каждый член НАТО осознает это - нападение на одного означает нападение на всех, и это священное обязательство на территории НАТО", - сказал он.

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