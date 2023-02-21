Путин заявил, что если США проведут испытания ядерного оружия, то РФ сделает то же самое

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, Россия сделает то же самое, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", - сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

"В этой ситуации министерство обороны и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", - заявил президент РФ.