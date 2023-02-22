Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотный корабль "Союз МС-23", который отправится к Международной космической станции (МКС) 24 февраля, будет иметь возможность стыковаться со станцией только в автоматическом режиме, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Ручной стыковки не будет, но у нас на этом корабле есть возможность повторной стыковки, то есть запасы топлива позволяют сделать несколько попыток", - сказал Крикалев на видео, распространенном пресс-службой "Роскосмоса" в среду.

По его словам, возможность повторного причаливания к МКС позволит минимизировать риски - корабль в случае отказа автоматической стыковки сможет переориентироваться на узел, находящийся на другом модуле станции.

Американские специалисты предлагали вернуть космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина на Землю на корабле Crew Dragon в случае нештатной ситуации на МКС, сообщил Крикалев.

"Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно, но практически (...) это тоже на самом деле рискованная операция, поэтому с точки зрения минимизации рисков мы распределили экипаж", - сказал он.

Крикалев отметил, что специалисты NASA в полной мере включились в поиск решений нештатной ситуации, связанной с кораблем "Союз МС-22". "Начали смотреть чем они могут помочь с точки зрения своего корабля. Предлагали какие-то возможности, может быть даже по доставке грузов, если бы это было необходимо", - сообщил Крикалев.

По его словам, российская программа на МКС сдвинулась на полгода из-за аварийной ситуации, за это время космонавты завершат свою серию выходов в космос и выполнят часть работ следующего экипажа. Он сообщил, что космонавты не успели доделать часть работ по своей программе, в которой было запланировано еще два выхода в космос для интеграции нового модуля, установки радиатора и шлюзовой камеры.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" к МКС состоится 24 февраля в 03:24 по московскому времени.

Сообщалось, что корабль привезет на МКС сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23".

На этом корабле осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Прокопьев, Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм. Предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.