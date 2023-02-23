Температура на борту поврежденного "Союза МС-22" достигала 70 градусов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - После утечки хладагента из системы терморегулирования "Союза МС-22" в декабре прошлого года температура на корабле достигала 60-70 градусов Цельсия, сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев.

"Повышение температуры (на "Союзе МС-22" - ИФ), когда мы посчитали, оно оказалось катастрофическим, там очень быстро мы подходили к температурам 60-70 градусов", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой "Роскосмоса" в четверг.

По его словам, на борту корабля также находятся приборы, не приспособленные для высоких температур. "При температурах где-то около 40 или 50 градусов микросхемы уже начинают вылетать", - отметил руководитель полета.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал, что специалисты госкорпорации планируют провести испытания поврежденного "Союза МС-22" в ходе его возвращения на Землю. Также, по его словам, корабль могут свести с орбиты по укороченной программе.

20 февраля Соловьев рассказал, что возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта, спускаемый аппарат корабля должен приземлиться на штатной посадочной площадке в Казахстане.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм, предполагается, что отверстие на скорости пробил элемент космического мусора.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля "Союз МС-22" достигала плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30.

В госкорпорации отмечали, что данные изменения температурного режима не критичны, и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.