Песков заявил, что реакция на решение РФ по ДСНВ говорит о неготовности Запада к диалогу

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле рассматривают реакцию Запада на решение России о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) как его неготовность к диалогу с Москвой.

"Мы с вами видим первую реакцию. Она достаточно консолидирована среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам", - заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле, что решение о приостановлении участия в ДСНВ подтолкнет Запад к возобновлению дипломатических переговорных процессов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора, и внес в Госдуму соответствующий законопроект. В среду он был принят Госдумой.