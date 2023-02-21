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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Генсек НАТО призвал РФ пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и призывает Москву пересмотреть этот шаг.

"Я сожалею о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях... Я настоятельно призываю Россию пересмотреть это решение и вернуться к соблюдению существующего соглашения", - сказал он во вторник в Брюсселе на пресс-конференции.

По его словам, с этим решением по ДСНВ "ликвидирована вся архитектура контроля над вооружениями".

Ранее во вторник в ходе послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин заявил, что Москва в одностороннем порядке приостанавливает участие в ДСНВ.

НАТО Йенс Столтенберг ДСНВ
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