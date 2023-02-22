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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Сенаторы одобрили прекращение для России действия международных договоров Совета Европы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон, который прекращает действие в отношении России 21 международного договора Совета Европы.

Их действие прекращается с 16 марта 2022 года в связи с выходом России из этой организации. В списке устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

Госдума одобрила этот закон сразу в трех чтениях 16 февраля.

В пояснительной записке к закону отмечается, что 25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы приостановил представительство России в уставных органах СЕ. 15 марта 2022 года официально уведомила генсека Совета Европы о намерении выйти из Совета Европы, а также денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 16 марта 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты.

В России исходят из того, что названная конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года.

Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 млн евро, говорится в пояснительной записке. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации - с 1 января по 15 марта 2022 год. Общая сумма составила около 5,7 млн евро.

Совет Европы Совет Федерации
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