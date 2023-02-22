МВД сообщило об участии в митинге-концерте в Лужниках более чем 200 тысяч человек

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В полиции численность участников митинга-концерта "Слава защитникам Отечества" в Лужниках оценили более чем в 200 тысяч человек. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Непосредственно на Большой спортивной арене присутствуют 90 тысяч зрителей, на прилегающей к ней территории находятся более 112 тысяч человек", - уточнила она.

Сотрудники МВД и других правоохранительных органов обеспечивают порядок на мероприятии.

Со сцены митинга выступил президент Владимир Путин.

В связи с проведением мероприятия в Хамовниках ограничивали движение транспорта и работу ближайших станций метро и МЦК.