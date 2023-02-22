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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Путин сообщил об идущих в эти минуты боях на "исторических рубежах" России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что заслушал доклады высшего военного руководства страны о ходе специальной военной операции, его проинформировали о ведущемся буквально в эти минуты бое.

Глава государства выступил на торжественном праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества, на сцену он поднялся вместе с участниками СВО - летчиками, пехотинцами, артиллеристами, десантниками, танкистами и моряками.

"Вот мы здесь с вами собрались на по сути праздничное мероприятие, но я знаю - вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами, они сражаются героически, мужественно, храбро", - сказал Путин.

Свое выступление президент завершил словами: "Когда мы едины, нам нет равных. За единство российского народа!".

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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