Митинг-концерт после послания Путина Федеральному собранию не планируется

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое запланировано на 29 февраля, митинг-концерт с участием главы государства не предусмотрен, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"После послания митинга-концерта не планируется", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков заявил, что основные темы послания президента пока называть рано. "Мы их никогда, как вы знаете, особо не анонсировали, не будем это делать и сейчас", - сообщил пресс-секретарь Кремля.

Пескова спросили, будут ли приглашены на мероприятие участники СВО. "Безусловно, будут (приглашать) наших героев, которые участвуют или участвовали в СВО. Они, конечно, будут присутствовать", - ответил он.

"Подготовка к посланию продолжается. Место понятно. Мы его сообщим в установленные сроки", - сказал пресс-секретарь.

У него уточнили, началась ли серия совещаний, которые традиционно предшествуют посланию. "Эти контакты у президента идут на ежедневной основе. Он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления, по несколько раз в день. Этот процесс постоянный", - отметил представитель Кремля.

Ранее президентская пресс-служба сообщила, что Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля.