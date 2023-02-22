В Севастополе на частном судоремонтном заводе загорелся плавучий док

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Севастополе на плавучем доке частного судоремонтного завода "Персей" случился пожар, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные МЧС.

Это произошло в Южной бухте.

По словам губернатора, пожар уже тушат, но наблюдается сильное задымление.

"Пожар уже локализован и ликвидировано открытое горение на площади 25 кв. м. Погибших, пострадавших нет", - сообщили вскоре в пресс-службе управления МЧС по Крыму.

Развожаев подчеркнул, что в городе все спокойно.