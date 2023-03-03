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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В цехе "Невинномысского Азота" горело техническое помещение

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В цехе химического завода АО "Невинномысский Азот" 3 марта случился пожар в кладовке, его быстро потушили, никто не пострадал.

"В 15:00 на телефон единой дежурный диспетчерской службы 112 поступило сообщение о возгорании на складе цеха номер 18 акционерного общества "Невинномысский Азот", - сообщил в Telegram глава Невинномысска Михаил Миненков.

На предприятие были направлены все городские службы. Мэр уточнил, что пожар был "небольшой, бытовой, в техническом помещении". Завод продолжает работать штатно.

В управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что горело кладовое помещение в цехе, площадь возгорания составила 50 кв. м. Пожар быстро потушили, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

АО "Невинномысский Азот" входит в "ЕвроХим", является одним из крупнейших заводов в Ставропольском крае, градообразующим предприятием в Невинномысске. Предприятие производит минеральные удобрения и продукты органического синтеза.

Невинномысский Азот ЕвроХим Невинномысск Ставропольский край МЧС Михаил Миненков
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