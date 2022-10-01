При выезде самолета за ВПП под Севастополем частично подорвался боекомплект

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Частичный подрыв боекомплекта произошел при выезде самолета за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Бельбек" под Севастополем, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев.

"Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что самолет загорелся после того, как в субботу выкатился за пределы ВПП.