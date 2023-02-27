В Москве заявили о дефиците объектов для новых антироссийских санкций Запада

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о дефиците в выборе объектов для новых антироссийских санкций со стороны Запада.

На вопрос журналистов, есть ли у западных стран потенциал для новых чувствительных для РФ санкций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Видно, что у них определенный дефицит для выбора объектов для санкционирования. Этим объясняется нелогичность вовлечения в список лиц - физических и юридических".

Касаясь чувствительности нового пакета санкций, представитель Кремля отметил: "Очевидно, что будет продолжаться эта деятельность, и абсурдным способом будут попадать (в санкционные списки - ИФ) новые юридические и физические лица".

24 февраля министерство торговли США расширило санкции против РФ и Белоруссии, в том числе ввело экспортные ограничения. Американское ведомство внесло в черный список 76 организаций из РФ, а также компании из других стран. Евросоюз 25 февраля ввел в действие 10-й пакет санкций против России, ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц.