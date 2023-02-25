В 10-й санкционный пакет ЕС включены более 30 российских компаний

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Утвержденный Советом ЕС в субботу регламент Евросоюза по 10-му санкционному пакету в отношении РФ включает в себя перечень подпадающих под новые ограничительные меры 34 юридических лиц.

В частности, в список вошли компании ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот), ООО "Объединенная машиностроительная группа", ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ".

В числе подсанкционных российских компаний фигурируют оборонные, машиностроительные, технологические, научно-исследовательские предприятия.

Так, в перечне числятся Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", "Дубненский машиностроительный завод" имени Н.П. Федорова", акционерное общество "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", акционерное общество "Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов "Плазма", OOО Липецкий механический завод, АО "Уральский завод гражданской авиации", государственное машиностроительное конструкторское бюро "РАДУГА" имени А.Я. Березняка, Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" и другие.