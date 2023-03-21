В России за неделю на 12% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В России на 11-й неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 11,7%, было выявлено 849 тысяч случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным службы, в стране сохраняется активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5%.

"Заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с прошлой неделей незначительно - на 3,8%, зарегистрировано 83 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон"", - добавили в ведомстве.