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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Почти 9,6 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 9,6 тысячи случаев, скончались 30 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 9 580 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 786 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 10,7%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 28 субъектах РФ, снижение - в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 574 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 6.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 человек, накануне сообщалось о 31 умершем. Выздоровели за сутки 9 250 человек, или на 5,4% меньше в сравнении с 26 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 262 717 случаев заражения коронавирусом, 396 065 умерших и 21 600 487 выздоровевших.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю снизился на 11,4% (до 57,6 заражений на 100 тыс. населения) по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости отмечается в 31 регионе РФ, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Неделей ранее сообщалось об увеличении показателя заболеваемости на 20,3%, он составлял 65

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.

Хроника 09 января 2020 года – 27 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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