Число новых случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки выросло почти на 3,7 тыс.

Выявлено более 13,4 тыс. заболевших COVID-19

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 13,4 тыс. случаев, скончались 37 пациентов с COVID-19, число новых случаев заражения за сутки выросло почти на 3,7 тыс., следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 13 438 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 950 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 753 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 3 685.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 37 человек, накануне сообщалось о 35 умерших.

"Выздоровели за сутки 16 557 человек, или на 15,3% больше в сравнении с 28 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 285 908 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 137 умерших и 21 631 409 выздоровевших.