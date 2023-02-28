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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Более 9,7 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 9,7 тыс. случаев, скончались 35 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"Выявлено 9 753 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 053 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 161,2%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о 786 госпитализированных.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 70 субъектах РФ, снижение - в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 580 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 173.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человек, накануне сообщалось о 30 умерших.

"Выздоровели за сутки 14 365 человек, или на 55,3% больше в сравнении с 27 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 272 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 100 умерших и 21 614 852 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 28 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
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