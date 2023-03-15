Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий только "Почтой России"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал закон о том, что доставкой пенсий, выплачиваемых наличными, будет заниматься только "Почта России".

В законе также прописана отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговоренных случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО "Почта России".

Принятие закона обеспечит бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволяет минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности, говорил ранее один из авторов этой инициативы, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, сегодня из 11,9 млн человек, получающих пенсию наличными, а не через банк, 10,4 млн (87%) обслуживаются почтой, при этом 1,5 млн пенсионеров пенсию приносят "альтернативные доставщики, забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты". Доставка пенсий в труднодоступные села остается на господрядчике, а при наводнениях и других ЧС "альтернативщики" могли просто исчезнуть, объяснял Хинштейн.