До двух выросло число жертв нападения диверсантов в Брянской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о втором погибшем в четверг от рук диверсантов.

"По уточненной информации, в результате действий ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ИФ) в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось об одном погибшем от действий диверсионной группы в селе Любечане - водителе легкового автомобиля. Кроме того, с огнестрельным ранением был госпитализирован мальчик 2012 года рождения.

Позднее ФСБ России сообщила, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ходе церемонии открытия Года педагога и наставника в режиме видеоконференции, глава государства охарактеризовал произошедшее в регионе "как очередной террористический акт, очередное преступление".