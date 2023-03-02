ФСБ сообщила, что украинские диверсанты "выдавлены" на Украину

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что группа украинских диверсантов "выдавлена" на территорию Украины из Брянской области, где по ней нанесен артиллерийский удар.

"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена",- заявили в ФСБ.

"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар",- сообщили в спецслужбе.

Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок.

Позднее ФСБ России сообщила, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Президент РФ Владимир Путин назвал терактом события в Брянской области.