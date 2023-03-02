Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Президент России Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал терактом события четверга в Брянской области.

В ходе церемонии открытия Года педагога и наставника в режиме видеоконференции глава государства охарактеризовал произошедшее в регионе "как очередной террористический акт, очередное преступление".

"Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это - гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная", - сказал он.

"Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", - подчеркнул Путин.

Он также процитировал выдающегося педагога Константина Ушинского, который "называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколения в одно великое историческое живое целое".

"Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении (в Брянской области - ИФ) эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания", - сказал президент РФ.

"Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", - подчеркнул Путин.

Ранее в четверг ФСБ сообщила, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", - заявили в спецслужбе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ИФ). Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один (местный - ИФ) житель погиб, ранен десятилетний ребенок", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, ребенок отправлен в больницу, врачи оказывают ему помощь.