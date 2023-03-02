Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки в Брянской области после нападения диверсантов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Климовском районе Брянской области идет разминирование обнаруженных взрывных устройств, сообщили в четверг вечером в Федеральной службе безопасности РФ.

Как отметили в ФСБ, проводится проверка и осмотр местности, "обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование".

В спецслужбе заявили, что "в результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок".

"Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов", - отметили в ФСБ.

Ранее ФСБ сообщала, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов, нарушивших государственную границу.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

Брянская область ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До двух выросло число жертв нападения диверсантов в Брянской области

Банки попросили разрешить им не учитывать голоса "недружественных" совладельцев

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен
Военная операция на Украине

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ
Военная операция на Украине

В Кремле затруднились ответить на вопрос о возможности изменения статуса СВО

Песков сообщил, что Путин в Кремле получает доклады об атаке террористов на Брянскую область

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });