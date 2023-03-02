ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки в Брянской области после нападения диверсантов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Климовском районе Брянской области идет разминирование обнаруженных взрывных устройств, сообщили в четверг вечером в Федеральной службе безопасности РФ.

Как отметили в ФСБ, проводится проверка и осмотр местности, "обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование".

В спецслужбе заявили, что "в результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок".

"Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов", - отметили в ФСБ.

Ранее ФСБ сообщала, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов, нарушивших государственную границу.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.