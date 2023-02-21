Регионы смогут в 2023 году получить средства на нацпроекты через казначейские кредиты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты РФ в текущем году смогут получить средства, зарезервированные на финансирование национальных проектов в 2024 году, через механизм беспроцентных казначейских кредитов, сообщил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию во вторник.

"Многие субъекты РФ готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Такой настрой будет поддержан", - сказал он.

По словам президента, будет использован механизм беспроцентных казначейских кредитов.

"В апреле будущего года они будет автоматически погашены. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле", - сказал он.