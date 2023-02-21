Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Регионы смогут в 2023 году получить средства на нацпроекты через казначейские кредиты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты РФ в текущем году смогут получить средства, зарезервированные на финансирование национальных проектов в 2024 году, через механизм беспроцентных казначейских кредитов, сообщил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию во вторник.

"Многие субъекты РФ готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселения аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Такой настрой будет поддержан", - сказал он.

По словам президента, будет использован механизм беспроцентных казначейских кредитов.

"В апреле будущего года они будет автоматически погашены. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле", - сказал он.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился из-за шторма на Кубани

Посла США вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг Украины

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу
Послание президента - 2023

Президент РФ назвал абсурдом требование НАТО вернуться с инспекциями на ядерные объекты РФ

Послание президента Федеральному собранию. Текст

Послание президента Федеральному собранию. Текст
Послание президента - 2023

Путин предложил в два раза увеличить социальный налоговый вычет на образование детей

Послание президента - 2023

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3
Послание президента - 2023

Президент РФ заявил о выходе экономики страны на новый цикл роста с иной структурой

Послание президента - 2023

Президент призвал к пересмотру ряда норм УК РФ по экономическим составам

Президент призвал к пересмотру ряда норм УК РФ по экономическим составам
Послание президента - 2023

Путин назвал фальшивкой образ Запада как тихой гавани для капитала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });