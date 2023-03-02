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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Сотрудники СКР выехали в Брянскую область для выяснения обстоятельств проникновения ДРГ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ (СКР) выехали в Брянскую область для выяснения обстоятельств проникновения диверсантов с территории Украины, сообщает в четверг телеграм-канал ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следственной группе центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время "в указанном населенном пункте правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия".

В четверг утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате обстрела двое погибли, также был ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" на территорию Украины из Брянской области, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.

Брянская область СКР РФ
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