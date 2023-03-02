Сотрудники СКР выехали в Брянскую область для выяснения обстоятельств проникновения ДРГ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ (СКР) выехали в Брянскую область для выяснения обстоятельств проникновения диверсантов с территории Украины, сообщает в четверг телеграм-канал ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следственной группе центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время "в указанном населенном пункте правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия".

В четверг утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате обстрела двое погибли, также был ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" на территорию Украины из Брянской области, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.