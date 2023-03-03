В Тверской области усилены меры безопасности

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Тверской области решили усилить меры безопасности после событий 2 марта в Климовском районе Брянской области. Об этом решении губернатор региона Игорь Руденя сообщил телеканалу "Россия 24 Тверь".

"В Тверской области было оперативно проведено совещание, даны указания по усилению мер безопасности, особенно на социальных объектах", - сказал он.

По его словам, региональные силовые ведомства занимаются мониторингом ситуации и выполняют поставленные задачи.

2 марта брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в селе Любечане в Климовском районе. Погибли два человека, был ранен ребенок. Затем очевидцы сообщили о захвате заложников в селе Сушаны того же района.

Позднее ФСБ сообщила, что в Климовском районе идет спецоперация против вооруженных украинских радикалов и разминирование. Еще позднее ФСБ заявила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в ходе спецоперации на мине подорвалась машина Росгвардии, были ранены четыре человека.

Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.