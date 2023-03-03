Песков заявил, что решений о военном положении в регионах РФ не принималось

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Никаких решений о введении военного положения в России к настоящему моменту не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости ввести военное положение в ряде регионов страны после атаки диверсантов в Брянской области.

"Сейчас каких-либо решений не принималось", - сказал представитель Кремля.

На просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что ответственность за теракт взял на себя так называемый "Русский добровольческий корпус", а также ответить на вопрос, планируется ли в этой связи признать группировку террористической, Песков сказал: "Сейчас выполняются следственные действия, силовые службы работают".

"Сначала нужно все точно определить, а по результатам следствия уже будут делаться выводы", - сказал пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, будет ли проведена проверка работы властей Брянской области по укреплению госграницы, а также планируется ли давать дополнительные поручения ФСБ к тому, что было озвучено на коллегии службы на этой неделе, Песков сказал: "Все, что было озвучено, то озвучено, вы знаете, что в Брянской области действует приграничный режим, принимаются дополнительные меры".

"Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий", - подчеркнул Песков.

В четверг утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" на территорию Украины из Брянской области, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.