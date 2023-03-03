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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Росприроднадзор решил взыскать с "дочки" Polymetal 483 млн рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора хочет взыскать с ГРК "Амикан", входящей в Polymetal, 483,3 млн рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление в категории "Возмещение вреда - охрана окружающей среды" надзорный орган направил 2 марта в Арбитражный суд Красноярского края. Заявление пока не принято к рассмотрению.

В Polymetal "Интерфаксу" сказали, что, по их данным, речь идет о взыскании обязательных платежей за 2018-2020 годы за размещение отходов (вскрыши) V класса опасности (практически неопасные) на объектах предприятия.

"Однако эти обстоятельства были предметом рассмотрения в другом суде, который в январе 2022 года удовлетворил жалобу "Амикана", признав постановление Росприроднадзора о привлечении "Амикана" к ответственности незаконным, - добавили в компании. - С новым иском не согласны, будем защищаться в суде".

ГРК "Амикан" ведет разработку золоторудного месторождения Ведуга в Красноярском крае. Начало производства запланировано на II полугодие 2027 года. Ожидается, что среднее годовое производство в течение всего срока эксплуатации месторождения составит 200 тыс. унций золота. Капвложения в проект оцениваются в $447 млн, включая $77 млн затрат на строительство скипового ствола и подземной инфраструктуры после запуска обогатительной фабрики.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Амикан Росприроднадзор Красноярский край Арбитраж Красноярского края ИСТ Ведуга
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