В цехе коксогазового завода в подмосковном Видном ликвидировали пожар

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пожар на "Московском коксогазовом заводе" (входит в группу "Мечел") в подмосковном Видном потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мечела".

В компании пока не могут прокомментировать, сказался ли инцидент на работе предприятия.

Ранее сообщалось, что после взрыва в одном из цехов завода начался пожар, в небо поднялся огненный факел высотой 20 м. К 23:34 возгорание было локализовано на площади 200 кв. м.

По данным пресс-службы "Мечела", возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания. "Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", - сообщили в компании.

Для расследования причин произошедшего будет создана комиссия.