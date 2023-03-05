В подмосковном Видном в цехе коксогазового завода произошел взрыв

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на коксогазовом заводе в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном (Московская область). Огнем охвачена насосная колонна с бензолом", - сказали в экстренных службах.

Информации о пострадавших пока нет.

После взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Пожарные приступили к тушению. Общая площадь пожара составляет порядка 200 кв. м.