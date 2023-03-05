Пожарные локализовали возгорание в цехе коксогазового завода в подмосковном Видном

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мечела".

"Произошло возгорание на разделительной колонне в отделении улавливания. Пожар локализован, пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет", - сказали в пресс-службе.

Для расследования причин произошедшего будет создана комиссия.

Ранее сообщалось, что после взрыва в одном из цехов завода начался пожар, в небо поднялся огненный факел высотой 20 м.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье подтвердили, что пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье локализован на площади 200 кв. м.

"В 23:34 возгорание локализовано на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

К тушению пожара привлекаются 87 человек и 29 единиц техники.